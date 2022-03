Argentina-Venezuela, le formazioni ufficiali: Correa dal 1′ insieme a Messi

Alle 00.30 italiane ci sarà Argentina-Venezuela. Joaquin Correa e i fratelli Carboni sono chiamati a riprendere il trend dei giocatori dell’Inter in Nazionale, al momento, molto negativo. Il CT Scaloni schiera il Tucu titolare. Si tratta di una gara quasi amichevole. L’Albiceleste è già qualificata, mentre gli ospiti sono ultimi e condannati a non andare al Mondiale. Non convocato Lautaro Martinez, causa Covid-19

ARGENTINA-VENEZUELA– LE FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina: Franco Armani; Nahuel Molina, Pezzella, Nico Otamendi, Tagliafico; Rodrigo DePaul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister; Lionel Messi, Joaquin Correa e Nico Gonzalez. CT: F.Scaloni

Venezuela: Wuilker Farinez; Roberto Rosali, Christian Makou, Giovanni Cancelliere, Nahuel ferraresi; Yangel Herrera, Cristian Casseres Jr., José Martinez, Miguel Angelo Navarro; Giuseppe Martinez, Salomone Rondon. CT: G. Pekerman

Kevin Ortega (Perù)

Assistente arbitro 1: Michael Orue (Perù)

Assistente arbitro 2: Jesús Sánchez (Perù)

Quarto arbitro: Augusto Menendez ( Perù)

VAR: Víctor Hugo Carillo (Perù)

AVAR: Jonny Bossio (Perù)

Consulente arbitro: Jorge Larrionda (Uruguay)