Satriano, ora anche il Cagliari: contropartita per arrivare a Nandez? – CdS

Satriano piace anche al Cagliari, ieri il Ds del Cagliari, Capozucca, ha chiesto informazioni ai nerazzurri in merito il giovane Satriano. Possibile contropartita per arrivare a Nandez?

ANCHE IL CAGLIARI – Satriano ha sempre più estimatori. Ieri anche il Cagliari, con il Direttore Sportivo Capozucca che nel corso dell’incontro con l’Inter ha chiesto informazioni sul ragazzo. Inter e Cagliari secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola rimangono ancora lontane sia su Radja Nainggolan sia su Nandez. Entrambi i calciatori vogliono fare il percorso inverso, all’uruguaiano addirittura sono stati concessi altri giorni di riposo fino a venerdì, perché fuori dal progetto. C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ed è proprio per questo motivo che il possibile inserimento di Satriano nella trattativa potrebbe sbloccare l’operazione. L’Inter non ha chiuso le porte, ma ha ribadito la volontà di voler lasciare partire il ragazzo solo con la formula del prestito (secco).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

