Pinamonti, Empoli più vicino. Fatta per le cessioni di Stankovic e Persyn – CdS

Pinamonti (che interessava anche al Cagliari), è sempre nel mirino dell’Empoli. Come riportato dal “Corriere dello Sport” questa mattina, fatta per la cessione di Stankovic e Persyn.

IN USCITA – Pinamonti non rientra più nel progetto dell’Inter, e potrebbe essere ceduto in prestito. Il suo ingaggio però, come già noto, risulta essere un problema (motivo per cui ha portato il Cagliari a virare per Satriano). L’Empoli però è sempre interessata al ragazzo. A proposito di giovani, secondo il quotidiano romano è fatta per Stankovic al Volendam, e Persyn al Bruges. Il prossimo a partire dovrebbe essere il giovane Oristanio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.