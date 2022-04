Satriano, due club della Premier League interessati ma non solo!

L’Inter lavora in vista della sfida di mercoledì contro il Bologna valevole per il recupero della 20′ giornata di Serie A. Intanto però si parla di calciomercato e il nome di Martin Satriano comincia a scaldarsi. Ecco le ultime su di lui.

OBIETTIVO – L’Inter lavora in vista del recupero di mercoledì contro il Bologna. Vincere significherebbe prendersi il primo posto in classifica e l’Inter vuole prenderselo. Intanto però, dall’Inghilterra arriva una notizia che riguarda l’attaccante dei nerazzurri in prestito al Brest, Martin Satriano. Secondo il Mirror infatti, l’attaccante uruguaiano piace molto a Chelsea e Tottenham in Premier League. Ma non solo loro due. Su di lui hanno posato gli occhi anche due club di Ligue 1, il Marsiglia e il Lille. Insomma, Satriano ha tanti estimatori. L’Inter che farà?

