Inter, in 3 si candidano per due maglie dal 1′ a Bologna: parte il toto attacco

L’Inter mercoledì sera giocherà contro il Bologna il recupero della ventesima giornata di campionato. Dubbio in avanti per Simone Inzaghi con tre giocatori che si giocano due posti

CAST APERTO −In casa Inter è partito il toto attacco con tre giocatori candidati per due maglie dal 1′ in Bologna-Inter. Dopo tanta attesa, la squadra di Inzaghi potrà finalmente giocare il recupero contro i felsinei, fondamentale in chiave Scudetto. Inzaghi, alle prese anche con l’infermeria (vedi articolo), entro mercoledì dovrà sciogliere anche il dubbio attaccanti. Come riporta Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, al momento tre giocatori si giocando due posti in avanti: Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Si potrà capire di più sicuramente dalla giornata di domani ma la sensazione è che il Tucu, dopo la panchina iniziale contro la Roma, ha diverse chance di ottenere la titolarità.