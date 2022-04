Bologna-Inter, Inzaghi alle prese con l’infermeria: due out fiducia sul terzo

Si avvicina il recupero Bologna-Inter con i nerazzurri alle prese con il problema infortunati. Oltre a Gosens, altri due sono a forte rischio Dall’Ara

INFERMERIA − Bologna-Inter è il recupero della ventesima giornata di campionato, rinviata causa focolaio Covid-19 all’interno del gruppo squadra felsineo lo scorso 6 gennaio. Simone Inzaghi deve valutare alcuni uomini in vista dell’insidiosa trasferta emiliana con tre giocatori in dubbio. Il primo è ovviamente Robin Gosens, che si è fermato per un affaticamento muscolare (vedi articolo). Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, altri due potrebbero saltare Bologna-Inter. Arturo Vidal, ancora out dopo l’infortunio rimediato durante il Derby di Coppa Italia contro il Milan; e Felipe Caicedo, fuori con la Roma per un problema gastrointestinale. Oggi non era in gruppo ma dovrebbe rientrare a breve, forse già domani. Dei tre, c’è più ottimismo nei confronti dell’attaccante ecuadoregno.