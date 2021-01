Sanchez per Dzeko? Mancano i tempi tecnici per...

Sanchez per Dzeko? Mancano i tempi tecnici per riaprire lo scambio – Sky

Condividi questo articolo

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Lo scambio fra Sanchez e Dzeko è di difficile realizzazione, se non ormai impossibile. Nel corso del pomeriggio si è parlato di possibile riapertura (vedi articolo), ma mancano esattamente ventiquattro ore alla fine del mercato e appare complicato. A segnalarlo è Riccardo Re, giornalista di Sky Sport.

TUTTO COMPLESSO – Domani alle ore 20 finirà il calciomercato, per quanto riguarda la sessione invernale. Negli scorsi giorni sembrava in dirittura d’arrivo lo scambio fra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, poi sono emerse distanze fra Inter e Roma. Durante il pomeriggio si è parlato di una possibile riapertura, ma gli spiragli non sembrano esserci. Il giornalista Riccardo Re, ospite di Sky Sport 24, dà aggiornamenti: «Per lo scambio è tutto fermo. La Roma, alle condizioni attuali, non va avanti e non ci sono i tempi tecnici per concludere».