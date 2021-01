Il Napoli torna a vincere in Serie A: Parma ancora battuto 2-0

Il Napoli batte il Parma 2-0, come all’andata, e torna al successo in Serie A dopo la sconfitta di Verona e le polemiche che hanno seguito il 4-2 in Coppa Italia allo Spezia, dove Gattuso si è sfogato. In gol Elmas (splendido il suo slalom) e Politano (con deviazione).

LA RISALITA – Il Napoli lascia da parte polemiche e critiche e torna a fare punti in Serie A. È 2-0 per gli azzurri su un Parma sempre in grande difficoltà, coi gialloblù che non riescono a uscire dalla zona retrocessione. Partita dai ritmi non esaltanti, ma dopo trentuno minuti ci pensa una magia di Elif Elmas a sbloccarla. Il macedone prende palla poco oltre il centrocampo, avanza indisturbato sino ai venti metri e poi salta tre avversari in slalom prima di piazzare il sinistro del vantaggio. All’ora di gioco Gaston Brugman crede di aver pareggiato, ma è in fuorigioco: 1-1 annullato. Entra Matteo Politano e firma il raddoppio: su cross da destra Yordan Osorio gli rinvia addosso e devia pure il sinistro dal limite dell’ex Inter per il 2-0 all’82’. Politano, cinque minuti dopo, libera di tacco Lorenzo Insigne ma il suo diagonale sbatte sul palo. Poco male per il Napoli, che tiene il passo della Lazio (a trentasette punti) e aggancia la Roma con lo stesso numero di partite.