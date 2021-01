Pasqual: «Eriksen inventato basso da Conte, ha spazio e dà riposo»

Condividi questo articolo

Manuel Pasqual

Pasqual ribalta un minimo il discorso del rapporto fra Eriksen e Conte. Dopo la prova di spessore del danese ieri in Inter-Benevento l’ex difensore, ospite di “90° minuto” su Rai 2, ritiene che al tecnico (che spesso l’ha lasciato ai margini) si debba dare il merito del cambio di ruolo.

NUOVA UTILITÀ – Manuel Pasqual vede delle modifiche di valore: «La capacità realizzativa dell’Inter, soprattutto in questo inizio del campionato, c’è sempre stata. Doveva trovare quadratura a livello difensivo. Ora Antonio Conte ha inventato comunque Christian Eriksen basso per riuscire a dargli spazio, e per dare riposo a Marcelo Brozovic. Ha trovato un giocatore che, se riesce a trovare le distanze fra i reparti, può essere importante per la fase offensiva dell’Inter. Poi le qualità tecniche ce le ha».