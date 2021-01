Villar: «Dzeko-Fonseca? Questi problemi vanno risolti nello spogliatoio»

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato anche del caso Edin Dzeko, ai microfoni di “Sky Sport”, poco prima della sfida interna con il Verona. Secondo “Rai Sport”, c’è ancora uno spiraglio per lo scambio di prestiti con Alexis Sanchez dell’Inter

ROTTURA – La Roma di Paulo Fonseca sta per scendere in campo per affrontare il Verona. Ma il caso Dzeko continua a scuotere l’ambiente giallorosso. Ne ha parlato anche Gonzalo Villar, ai microfoni di “Sky Sport”: «Questi problemi si risolvono dentro la squadra, non vogliamo parlarne fuori. Il mio rapporto con Dzeko è molto buono, speriamo di risolvere la questione nello spogliatoio».