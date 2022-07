Sanchez, c’è l’agente: obiettivo 2 piccioni con una fava. L’Inter spera − SM

Sanchez è in uscita dall’Inter nonostante mercoledì si dovrebbe presentare regolarmente ad Appiano Gentile. Il suo agente si trova in Italia per chiudere un altro affare con l’Inter. L’obiettivo è conseguirne due in un colpo solo

SUMMIT − Alexis Sanchez arriverà mercoledì 13 luglio ad Appiano Gentile per aggregarsi con l’Inter. La sua situazione è però già scritta: cessione. Il cileno, al momento, sta rifiutando tutte le proposte pervenute sia dal Sudamerica che dall’Europa. Intanto, come riporta Sport Mediaset, si trova in Italia l’agente Fernando Felicevich. Il procuratore parlerà con l’Inter per risolvere la questione Arturo Vidal. Il Flamengo lo aspetta per l’annuncio ma serve prima la buonuscita dal club nerazzurro. Durante l’incontro si potrebbe parlare anche di Sanchez. L’Inter e il procuratore sperano di cogliere due piccioni con una fava.