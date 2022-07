Lugano-Inter, primo vero test: Inzaghi pronto a valutare un altro acquisto

Lugano-Inter sarà la prima vera amichevole della squadra di Simone Inzaghi. Dopo il 10-0 rifilato alla Milanese (vedi highlights), test decisamente più sostanzioso. Atteso un altro acquisto

DISPONIBILE − Domani pomeriggio in Lugano-Inter potrebbe esordire con la maglia nerazzurra anche Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista, arrivato svincolato dalla Roma, non ha potuto prendere parte alla goleada rifilata alla Milanese ad Appiano Gentile. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, l’armeno ha recuperato dall’infortunio rimediato all’ultima gara contro la Roma in finale di Conference League. Per Simone Inzaghi, dunque, una buona notizia.