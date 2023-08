Samardzic, stop imbarazzante con l’Inter anche per un altro club – CdS

Ieri doveva essere il giorno della firma di Samardzic con l’Inter, invece si è trasformato in un clamoroso stop che rischia di mettere a rischio l’operazione. C’è però un altro club che sta provando a inserirsi, dichiara il Corriere dello Sport oggi in edicola.

L’OMBRA DEL TERZO INCOMODO – La mancata firma di Lazar Samardzic con l’Inter può essere dovuta al… West Ham. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, parlando di un tentativo di inserimento del club inglese (che può vendere Paquetà al Manchester City per una cifra assurda). Proprio la squadra con cui si è trattato Gianluca Scamacca, col sorpasso all’ultimo dell’Atalanta. Per Samardzic ieri è andato in scena un imbarazzante stop nella trattativa, all’ultimo. Il padre-agente, subentrato a Rafaela Pimenta, ha voluto rivedere delle condizioni contrattuali nell’incontro avvenuto in sede. Una mossa che ha irrigidito non poco l’Inter, non certo disposta ad aumentare le commissioni dopo aver raggiunto gli accordi negli scorsi giorni. Ma, non essendoci la firma, ora il futuro di Samardzic torna in discussione. Pur avendo già svolto le visite mediche e alloggiando in un albergo a Milano. Le prossime saranno ore di riflessione, si andrà dopo il weekend ma un rischio ora c’è e l’inserimento del West Ham per Samardzic preoccupa.

Fonte: Corriere dello Sport – ad.anc./ass