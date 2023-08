Arnautovic-Inter, il Bologna resiste. Si sblocca con un giocatore? – CdS

Arnautovic può tornare all’Inter a tredici anni dalla conquista della Champions League, dove però lì giocò pochissimo. Per convincere il Bologna a dire sì a lasciare il suo attaccante principale si pensa a una contropartita, che individua il Corriere dello Sport.

UNO PER UNO? – Ieri Marko Arnautovic ha regolarmente giocato (titolare) nella vittoria per 2-0 del Bologna sul Cesena in Coppa Italia, ma l’Inter si augura che la prossima partita la faccia in nerazzurro. E anche il giocatore, che secondo il Corriere dello Sport vuole un ritorno lì dove è già stato nel 2009-2010. Si tratterà anche durante il weekend, visto che ieri i felsinei erano concentrati sulla partita. Con il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori che ha blindato (a parole) Arnautovic dichiarandolo incedibile. Il Bologna però potrebbe cambiare idea ricevendo in cambio una contropartita tecnica, con Stefano Sensi indiziato. Perché il centrocampista si trasferisca in rossoblù si pensa a un prestito, ma dovrebbe rinnovare il contratto essendo in scadenza al 30 giugno 2024. L’Inter ha urgenza di avere Arnautovic, il Bologna invece non ha necessità di venderlo. E per dare l’OK a una partenza del genere dovrebbe prima di tutto trovare un sostituto in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona