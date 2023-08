Samardzic, l’Inter non aspetterà in eterno: situazione in stallo? − Sky

Samardzic è tornato a Udine, lasciando l’albergo a Milano, e deve ora dare una risposta: l’Inter non aspetterà in eterno. Ecco cosa sta accadendo.

RISPOSTA − L’Inter non ha nessuna intenzione di cambiare le condizioni già concordate per e con Lazar Samardzic, a confermarlo è stata la redazione di Sky Sport. Il centrocampista ha così lasciato l’albergo a Milano ed è tornato a Udine, cosa già nota da qualche ora. Ma il club nerazzurro non può aspettare in eterno e l’entourage deve dare una risposta a stretto giro. La situazione per Samardzic rischia seriamente di non sbloccarsi, per lo meno con esiti positivi.