Inzaghi, conferenza stampa per Inter-Monza: l’annuncio e i dettagli

Inzaghi parlerà in conferenza stampa per la prima di campionato che l’Inter giocherà contro il Monza. Il club nerazzurro, tramite un annuncio ufficiale, ha comunicato tutti i dettagli. Manca sempre meno per l’inizio della stagione 2023/24!

CONFERENZA STAMPA − Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa per Inter-Monza. Il match si giocherà sabato 19 agosto alle 20:45. Come reso noto dal club nerazzurro, allora, l’appuntamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile è fissato per venerdì 18 agosto alle ore 15:30. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a venerdì per la conferenza stampa di Inzaghi.