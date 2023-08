Samardzic e Audero, doppio acquisto Inter: il programma dei nuovi

L’Inter torna da Salisburgo dopo la vittoria pirotecnica per 3-4 in amichevole e al suo rientro a Milano troverà due nuovi acquisti: Samardzic e Audero. Sono arrivati stasera e adesso per loro c’è l’ultimo passaggio.

TUTTO DEFINITO – Lazar Samardzic ed Emil Audero all’Inter, Giovanni Fabbian all’Udinese. Tripla operazione completata, con la situazione definita e ora in attesa solo dell’annuncio ufficiale. La prima mossa l’ha fatta Fabbian, nel primo pomeriggio, svolgendo le visite mediche a Roma coi bianconeri friulani. Poi, mentre l’Inter era in campo col Salisburgo, i due arrivi. Samardzic ha anche rilasciato delle brevissime dichiarazioni: «Felice? Molto. Sono pronto». Domani per lui e Audero, a sua volta in città, visite mediche e idoneità sportiva, poi l’ufficialità.