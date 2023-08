Audero a Milano con Samardzic: i dettagli dell’operazione per l’Inter

C’è anche Audero a Milano, così come Samardzic. Per il portiere, che l’Inter ha preso dalla Sampdoria, tutto definito e questione vice di Sommer conclusa in poco tempo.

OPERAZIONE FATTA – Anche Emil Audero è a Milano, come raccontato durante l’amichevole Salisburgo-Inter. Alloggia stanotte nello stesso albergo che, poco più di un’ora fa, ha accolto l’altro nuovo acquisto Lazar Samardzic. Per il portiere trasferimento all’Inter in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, fissato a sette milioni di euro: sarà il vice di Yann Sommer, che ha debuttato alla Red Bull Arena. Domani Audero svolgerà le visite mediche e, arrivato a Milano, ha ringraziato contento i presenti all’ingresso dell’albergo, fermandosi anche per qualche foto.