Salcedo lascia l’Inter e scende di categoria! Tutto fatto con un club di Serie B

Inter vicina alla cessione di Eddie Salcedo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante lascia il club nerazzurro e anche la Serie A.

TUTTO FATTO – Eddie Salcedo lascia l’Inter l’ultimo giorno di mercato, scendendo però di fatto di categoria. Il giovane attaccante italiano ha trovato l’accordo con il Bari, in Serie B, ed è atteso in città per le firme. L’OK definitivo è arrivato da Simone Inzaghi che, ricordiamo, contro la Cremonese a San Siro lo ha convocato in panchina.

Fonte: gianlucadimarzio.com