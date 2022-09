Milan-Inter, Bastoni in dubbio! Ballottaggio aperto in attacco – Sky

Milan-Inter si avvicina, e secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simone Inzaghi ha ancora diversi dubbi di formazione, a partire dalla difesa con Alessandro Bastoni. Ballottaggio aperto in attacco.

LE ULTIME – Dopo aver archiviato la partita contro la Cremonese, Simone Inzaghi prepara l’importantissima sfida tra Milan-Inter in programma sabato alle 18. Dalle ultime notizie che arrivano da Appiano Gentile, Alessandro Bastoni non è ancora al meglio e, dopo aver saltato l’ultima sfida di campionato, potrebbe essere out anche contro i rossoneri. Sempre disponibile Federico Dimarco, vero e proprio jolly a disposizione di Inzaghi in questo inizio di campionato, verso la conferma in difesa con Stefan de Vrij e Milan Skriniar. In attacco, invece, ballottaggio aperto tra Edin Dzeko e Joaquin Correa per una maglia da titolare in coppia con Lautaro Martinez.