Barzaghi: «Inter, a sinistra c’è un favorito. Bagno di folla per Gosens!»

L’Inter oggi si è allenata regolarmente ad Appiano Gentile per preparare la sfida di sabato contro il Milan. Dubbi sulla fascia sinistra per Simone Inzaghi. Di lui e di Robin Gosens ha parlato l’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi.

SULLA FASCIA – Il collega di Sky Sport da Appiano Gentile parla dei dubbi di Simone Inzaghi facendo riferimento in particolare alla fascia sinistra: «Per il ruolo di quinto a sinistra in questo momento Matteo Darmian è il favorito su Robin Gosens. Bagno di folla per il tedesco dopo che ha lasciato la Pinetina».