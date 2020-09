Romano: “Skriniar-Tottenham affare non semplice. Inter, il sostituto…”

Fabrizio Romano

Milan Skriniar è in cima alla lista dei desideri di José Mourinho per rinforzare la difesa del Tottenham. La richiesta dell’Inter però, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, è ritenuta ancora alta.

AFFARE COSTOSO – Milan Skriniar interessa al Tottenham ma l’affare è tutt’altro che in dirittura d’arrivo. Le richieste dell’Inter, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sono ancora alte secondo la dirigenza degli Spurs. In caso di cessione, i nerazzurri avrebbero già pronto il sostituto: «Milan Skriniar è un osservato speciale di questi ultimi giorni di mercato. Perché il difensore dell’Inter è davvero nel mirino del Tottenham, da mesi la squadra più interessata al centrale ex Sampdoria al punto da aver aperto un dialogo a luglio. Mourinho stravede da anni per Skriniar ma a queste condizioni il prezzo diventa un ostacolo proibitivo, non a caso c’è già un’alternativa come Rubén Dias del Benfica. Intanto la trattativa con l’Inter va avanti sperando di abbassare i costi dell’affare. Con la dirigenza che si farà trovare pronta: dovesse partire Skriniar, la prima scelta sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina, in cima alla lista anche del Milan da mesi per la difesa ma altrettanto costoso».

