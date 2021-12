Romano: «Perisic-Inter? Lavori in corso per il rinnovo, sua volontà chiara»

Perisic ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’Inter lavora al rinnovo per continuare a puntare sull’esterno anche nelle prossime stagioni (vedi articolo). Il giornalista Romano, in diretta sul suo canale Twitch, fa il punto sulla situazione del croato e su Onana.

AFFARI – Fabrizio Romano parla di André Onana, obiettivo dell’Inter per il dopo Samir Handanovic, e della trattativa per il rinnovo di Ivan Perisic: «Onana all’Inter è un affare fatto? Sì, ma devono firmare. Vediamo quando firmeranno il contratto, ma a livello verbale c’è accordo su tutto. Progressi per il rinnovo di Perisic? Lavori in corso, lui vuole restare però bisogna trattare sul piano economico, nei prossimi giorni si capirà».

Fonte: Twitch – Fabrizio Romano