Ferrari: «Inter unica a fare poco a gennaio! Vlahovic? Servono molti soldi»

L’Inter non ha bisogno di intervenire sul mercato di riparazione vista la profondità della rosa nerazzurra. Questa la visione del procuratore Ferrari, che ha parlato anche di Vlahovic in diretta alla CMIT TV.

RIPARAZIONE – Fabrizio Ferrari sostiene che l’Inter non farà molto nel prossimo mercato di gennaio: «Sono convinto che questo mercato possa diventare importante a tutti i livelli. Dalla Salernitana che deve fare un cambio importante di squadra al Milan che deve intervenire per il sostituto di Simon Kjaer e forse anche a centrocampo viste le prossime assenze. La Juventus probabilmente qualcosa farà. Credo che l’unica che interverrà poco sarà l’Inter che ha una rosa importante. Le altre credo si debbano muovere. Dusan Vlahovic? Vorrei essere il suo procuratore ora. Lo adoro, giocatore moderno con una fisicità pazzesca. Ora bisogna andare con molti soldi da Rocco Commisso. Credo che le squadre che hanno parlato con la Fiorentina siano più di una mano. Spero rimanga in Italia, è sempre un piacere».

Fonte: calciomercato.it