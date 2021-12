Tolisso, dalla Germania: Inter fiuta il colpo a zero, due rivali in Serie A

Tolisso sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero nella prossima estate. Secondo quanto riporta la rivista sportiva tedesca Kicker, tra le pretendenti al centrocampista francese c’è anche l’Inter.

COLPO A ZERO – Corentin Tolisso ha il contratto in scadenza nel 2022 e diverse squadre fiutano l’affare a parametro zero per la prossima estate. Secondo la rivista Kicker, il Bayern Monaco non è al momento intenzionato a rinnovare con il centrocampista francese, nonostante la volontà dell’allenatore Julian Nagelsmann di continuare a puntare su di lui. Tra le squadre candidate ad accaparrarselo, oltre a numerosi club europei, spuntano tre italiane: Inter, Roma e Juventus. I nerazzurri devono quindi battere una folta concorrenza se vogliono inserire il classe ’94 nel proprio centrocampo per la prossima stagione.

Fonte: kicker.de