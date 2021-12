Inter Women, Simonetti premiata come calciatrice del mese di novembre AIC

Simonetti, centrocampista dell’Inter Women e della Nazionale Italiana (vedi articolo), ha ricevuto il premio come calciatrice del mese dall’Associazione Italiana Calciatori. Di seguito il comunicato dal sito ufficiale.

INTER WOMEN – “Flaminia Simonetti è una delle pedine delle migliori e più efficaci azioni dell’Inter di Rita Guarino nelle partite contro Fiorentina e Hellas Verona, in scena in campionato a novembre. È una giocatrice che imposta e che segna, con grandi capacità nel cercare i tempi giusti per i passaggi e i movimenti. Sia contro la Fiorentina sia contro l’Hellas Verona, la centrocampista nerazzurra aiuta la squadra in attacco e registra il gioco tra le linee. Inoltre, anima le azioni in molte occasioni, sfruttando passaggi con il contagiri e cambi di ritmo di gioco per renderlo più dinamico. A voler incorniciare il suo mese di novembre in due immagini, si potrebbe scegliere il gol contro le toscane e un passaggio fondamentale contro le venete.

Mese di novembre da incorniciare

GOL – “A Firenze è sua la rete del 2-0. L’azione parte poco oltre la linea di centrocampo con Simonetti che riceve la palla e in velocità la passa in verticale sulla fascia sinistra a Ajara Nchout Njoya. Da qui la triangolazione Nioya-Simonetti-Sonstevold che si porta ancora un po’ avanti, crossa al centro. Flaminia Simonetti non guarda la porta, è completamente a suo agio nello spazio dell’area di rigore. Si coordina e con una girata al volo appoggia la palla in rete, beffando due avversarie”.

ASSIST – “Contro l’Hellas Verona, invece, favorisce la prima rete di Anja Sonstevold, senza nemmeno toccare la palla. Da poca distanza, l’accompagna con lo sguardo e la protegge con il corpo, lasciandola alla compagna, la decisione migliore da prendere in quel momento, perché la giocatrice norvegese è nella posizione di disporne come crede – aprirà, infatti, le marcature con un gol eccezionale. A novembre l’Inter riesce a infilare due vittorie preziosissime per la classifica e per la consapevolezza della squadra. Il 3-2 contro la Fiorentina e il 5-0 contro l’Hellas Verona l’hanno portata a un quinto posto solido, alla vigilia dell’appuntamento del derby. La squadra ha saputo cambiare marcia e Flaminia Simonetti è una di quelle giocatrici che si è dimostrata tanto efficace quanto brillante”.

Fonte: assocalciatori.it