Romano: “Marcos Alonso, l’Inter ci prova: ecco quando. Kante complicato”

Marcos Alonso in cima alla lista di Antonio Conte per la fascia sinistra: l’esperto di mercato Fabrizio Romano su “Calciomercato.com” conferma l’interesse dell’Inter per l’esterno spagnolo di proprietà del Chelsea. Anche N’Golo Kante resta un affare difficile, soprattutto dopo le parole di Frank Lampard ieri (vedi articolo).

PRIMA SCELTA – Marcos Alonso resta in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per quanto riguarda la fascia sinistra. Un assist dal Chelsea dopo l’acquisto di Chilwell, ma la società non cederà l’esterno spagnolo solo in prestito: «Marcos Alonso in cima alla lista dei desideri per la fascia sinistra. Un terzino che Conte stima da anni, preferito anche ad Emerson Palmieri come tipo di profilo ma difficilmente arrivabile con la formula del prestito. L’Inter però vuole provarci, visto l’arrivo di Chilwell al Chelsea; un tentativo sarà fatto se e quando si riuscirà a vendere Dalbert».

SU KANTE – Ancor più difficile, se non addirittura impossibile, l’affare legato a N’Golo Kante: «Le parole al miele di Frank Lampard per N’Golo Kanté invece non erano casuali. Il manager del Chelsea stima davvero il francese e non vorrebbe perderlo, lo ha detto chiaramente e insisterà per trattenerlo. Da Londra fanno sapere che Kanté non si muove per meno di 70 milioni, questa la sua valutazione di base. Oggi, un’operazione complicatissima».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com