Romano: «Lukaku e Koulibaly, Chelsea non apre ma serve pazienza! Su Onana…»

L’esperto di mercato Fabrizio Romano su SOS Fanta chiarisce alcune situazioni di mercato legate all’Inter, in particolare sull’incontro tra Piero Ausilio e la dirigenza del Chelsea per quanto riguarda Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly, ma anche André Onana.

PAZIENZA – Fabrizio Romano nel corso di una diretta su YouTube con SOS Fanta ha parlato così dell’incontro tra Inter e Chelsea: «Ausilio è stato a Londra e ha incontrato il Chelsea, a cui ha chiesto informazioni su Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Ad oggi è ancora molto presto, perché il club inglese non apre alla formula per i due giocatori. Può volerci tempo per sbloccare la situazione, sono stati entrambi approcciati dall’Arabia Saudita, ma vogliono restare in Europa. Lukaku vuole fortemente l’Inter e lo sappiamo da tempo, Koulibaly sarebbe molto tentato dal ritorno in Italia. Ci vorrà pazienza, l’Inter al momento non apre per André Onana, che è tra i portieri nella lista dei Blues. C’è l’interesse del club per il portiere, ma i nerazzurri hanno confermato che non faranno sconti. La volontà è tenerlo in rosa, partirà solo in caso di mega offerta».

Fonte: Canale YouTube [SOSFanta]