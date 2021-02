Romano: Â«Lautaro Martinez rinnova con l’Inter ma i tempi li decide SuningÂ»

Romano: «Lautaro Martinez rinnova con l’Inter ma i tempi li decide Suning»

Lautaro Martinez – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez e Inter avanti insieme, si attende la firma sul contratto per il rinnovo e dunque l’OK da Suning. Un solo dubbio, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, legato all’esclusione o alla modifica della clausola.

CLAUSOLA SÌ O NO – Lautaro Martinez firmerà il rinnovo con l’Inter ma si attende solo l’OK definitivo da parte di Suning. Il centravanti argentino, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, è stato rassicurato dalla dirigenza: «l’argentino ha capito che il mercato è complesso per via del Covid, a Milano è felice in campo come fuori (è appena diventato papà) e ha deciso di legarsi ancora al club nerazzurro per il futuro prossimo. ‘Inter ha promesso da mesi il rinnovo a Lautaro ed è convinta che l’accordo si possa completare, si attendono le tempistiche di Suning come per de Vrij e Bastoni che pure sono contratti importanti sul tavolo. La direzione è segnata, Lautaro vuole restare e andrà oltre i 4 milioni a stagione con bonus. Un altro punto determinante su cui si lavora è la clausola rescissoria da 111 milioni: modificarla o rimuoverla? L’Inter e i procuratori di Lautaro ci stanno lavorando».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com