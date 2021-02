Lukaku, col Milan una doppia vittoria: cinque su cinque, Ibrahimovic zittito

Condividi questo articolo

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lukaku è stato determinante in Milan-Inter, trovando la sua quinta rete nella stracittadina. Il belga ha vinto la sfida con Ibrahimovic.

DERBY SIGNIFICATIVO – Lukaku questa sfida se la era segnata sul calendario dal 17 ottobre. Data del derby di andata. Impossibile non notare dopo quella sconfitta le parole al solito sopra le righe di Ibrahimovic, il suo omologo rossonero con cui ha un rapporto piccato dai tempi di Manchester. La Coppa Italia in mezzo ha solo aggiunto benzina. Il belga ci teneva a questo derby. A dimostrare il suo punto sul campo. E nel caso aveste dubbi andare a rivedervi come ha esultato al gol del 3-0.

SEMPRE IN GOL – Ecco, il gol. Un evento ormai consueto quando il numero 9 vede il Milan. Con questo sinistro a fil di palo è arrivato a 5 gol in 5 derby. Vale a dire tutti quelli che ha giocato. Consecutivi. Un gol cercat, voluto, conqustato. E che si è decisamente goduto. Diventa anche troppo facile coniare per Lukaku l’etichetta di bestia rossonera. Nella sua partita anche l’assist per l’1-0 e la sapiente sponda che lancia l’azione del 2-0. Poche perle, distillate in modo pregevole. Chissà che Zlatan abbia imparato la lezione.