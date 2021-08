Romano: «Dzeko libero dalla Roma solo con l’arrivo della nuova punta»

L’Inter è molto vicina a chiudere l’affare Edin Dzeko dalla Roma. I nerazzurri devono rimpiazzare la partenza di Romelu Lukaku tornato al Chelsea (vedi articolo) e i nomi, oltre quello del bosniaco, sono tanti. Le parti sono molto vicine ma per lasciar partire Dzeko serve che la Roma trovi una punta.

ATTESA – Sono ore di attesa le prossime per l’Inter con i nerazzurri che vogliono quanto prima mettere sotto contratto due nuovi attaccanti. Il nome più vicino ad arrivare a Milano è quello di Dzeko con le parti che sembrano già aver trovato l’accordo con il giocatore per averlo. Quest’oggi l’agente del bosniaco incontrerà il direttore sportivo dei giallorossi per avere il definitivo via libera (vedi articolo) ma per farlo c’è una condizione necessaria che la Roma non vuole trascurare. Dzeko potrà volare a Milano, come spiega Fabrizio Romano, soltanto con l’arrivo della nuova punta in sostituzione del bosniaco nella Capitale. Senza il sostituto, l’Inter non potrà accogliere Dzeko. Giustamente la Roma vuole avere le spalle coperte in caso di addio di Dzeko e per farlo serve che sul mercato trovi la sostituzione giusta. Il nome caldo è quello di Isak che tanto bene ha fatto ad Euro2020 con la sua Svezia anche se la Real Sociedad non è di certo una bottega economica. L’Inter attende il via libera, ma è fiduciosa.