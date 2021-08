Lukaku, oggi partenza per Londra? Manca ok dell’Inter: i motivi – CdS

Romelu Lukaku è in procinto di passare al Chelsea. Secondo il “Corriere dello Sport”, il belga, potrebbe partire già oggi in direzione Londra. Serve però, l’ok dell’Inter

PARTENZA – L’avventura di Lukaku al Chelsea sta per cominciare. Il belga è in attesa del via libera dal club nerazzurro: nella giornata di ieri non ha preso parte a Parma-Inter, test amichevole vinto dagli uomini di Inzaghi. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, i contratti vanno ancora perfezionati e, soprattutto, l’Inter prima di dare il via libera a “Big Rom” vuole avere la garanzia di poter contare sul sostituto. Una volta chiuso l’affare Dzeko, infatti, Lukaku avrà il permesso di volare a Londra per svolgere le visite mediche e legarsi al Chelsea.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport