Roma, Florenzi sempre in uscita. L’Inter ci pensa? – CdS

Alessandro Florenzi non rientra nei piani della Roma e di Jose Mourinho. Sull’esterno italiano ci sono varie squadre, sia italiane sia estere, pronte a piazzare il colpo negli ultimi giorni di mercato sfruttando la volontà del club di lasciarlo andare.

OCCASIONE INTER – L’Inter, come noto, è alla ricerca di un esterno destro dopo l’addio di Achraf Hakimi. In questi giorni si dovrebbe chiudere per Nahitan Nandez che è atteso a Milano (vedi articolo) ma i nerazzurri potrebbero anche piazzare un altro colpo per rinforzare la corsia destra di Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi il nome uscito, oltre a quello di Hector Bellerin dell’Arsenal, è quello di Florenzi. Il terzino giallorosso e della Nazionale campione d’Europa è rientrato nella Capitale dopo l’anno in prestito al Psg ma la Roma non sembra volerlo tenere. Mourinho fin da subito ha messo in chiaro le sue intenzioni su Florenzi con i giallorossi che cercano di piazzarlo. L’Inter ha mostrato il suo interesse dicendo di no allo scambio con Ivan Perisic (vedi articolo). Florenzi guadagna 3 milioni netti all’anno e dunque non molte squadre si possono permettere tale stipendio. In Italia, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sono due i club interessanti, Inter e Fiorentina con l’agente del giocatore in contatto con entrambi. Potrebbe essere un’occasione per l’Inter vista la volontà della Roma di lasciarlo andare magari aspettando gli ultimissimi giorni di mercato. Questo ovviamente sia per abbassare il prezzo di Florenzi sia magari per strapparlo in prestito, l’opzione preferita dall’Inter in questo mercato difficile.

FONTE – Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi

