Lautaro Martinez, offerta Tottenham? Spurs vogliono capire una situazione

Potrebbe arrivare un’offerta per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, da parte del Tottenham: la situazione di calciomercato.

OFFERTE – Secondo quanto riportato su “Sky Sport 24”, Lautaro Martinez sta ricevendo offerte da diversi club. L’Inter non avrebbe intenzione di cederlo. Qualche settimana fa c’è stata quella dell’Atletico Madrid che non è stata presa in considerazione. C’è stato anche l’interessamento dell’Arsenal.

SPURS – Potrebbe arrivare un’offerta dal Tottenham che sta cercando di capire la situazione di Harry Kane, che non si è presentato agli allenamenti degli Spurs ed aveva chiesto di essere ceduto.

Fonte: Sky Sport 24