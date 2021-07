Pedullà: «Perisic-Florenzi, fantamercato! Croato al momento dentro l’Inter»

Perisic è al centro di una voce di mercato che lo vede nel mirino della Roma, in uno scambio con Florenzi (vedi articolo). Alfredo Pedullà, dopo aver chiarito le possibilità di riuscita dell’operazione (vedi articolo), è andato più nel dettaglio definendo il tutto fantamercato

FANTASIE DI MERCATO? – Ivan Perisic per Alessandro Florenzi, secondo Alfredo Pedullà, è un’operazione che al momento semplicemente non esiste: “Perisic per Florenzi non è un’idea di scambio, ma più semplicemente fantamercato. Florenzi troverà una soluzione dopo il rientro alla Roma dal prestito con il Paris Saint-Germain. Il croato ha un contratto in scadenza, al momento è dentro l’Inter, se arrivassero offerte più avanti verrebbero valutate”.

