Inter e Cagliari a un passo dall’accordo per il trasferimento di Nandez – SM

Nandez vicino all’Inter! Accordo vicino tra Inter e Cagliari per il trasferimento dell’uruguaiano. Le ultime secondo quanto riportato da “Spormediaset”.

ACCORDO VICINO – Inter e Cagliari a un passo dall’accordo per il trasferimento di Nandez in nerazzurro. I sardi chiedono un prestito di 5 milioni con diritto di riscatto a 21, l’Inter vuole pagare 3 milioni e 23 in caso di acquisto definitivo. Ballano ancora due milioni, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’affare si farà ed è solo questione di ore.

Fonte: Sportmediaset