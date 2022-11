Rinnovo Skriniar, l’Inter ha un alleato in più! E si lavora sull’intesa − CdS

Il rinnovo con l’Inter di Skriniar sembra giorno dopo giorno sempre più probabile. Il centrale slovacco, ormai anche con la fascia al braccio, vuole rimanere in nerazzurro. Il club ha dalla sua parte un’alleata

FUTURO − Skriniar, il rinnovo con l’Inter è probabile. Il difensore sembra ormai deciso a rimanere in nerazzurro con il club che ha anche un’alleata in più in Borbora, la moglie del giocatore. Milano ormai è casa sua, il trasferimento a Parigi non s’ha da fare. Skriniar ormai si sta convincendo ma serve adesso trovare una quadra in termini economici. I contatti tra l’Inter e l’agente del giocatore sono frequenti. Quest’ultimo sa che il club non può arrivare alle cifre messe sul piatto dal PSG: 9 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero portare però l’ingaggio del difensore al pari di quello di Brozovic (6,5) e Lautaro Martinez (6,2). Al momento l’Inter si è spinta fino a sei milioni. Serve qualcosa in più. Soglia che si può superare tramite bonus e formule di aumento a scalare. Filtra ottimismo e l’intesa potrebbe arrivare entro fine anno.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno