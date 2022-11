Gosens, pochi minuti con l’Inter. Possibile addio a gennaio: gli scenari – TS

Robin Gosens non riesce a ritagliarsi minuti importanti all’Inter. L’esterno tedesco, secondo Tuttosport, potrebbe chiedere la cessione nel mercato di gennaio

ADDIO? – Robin Gosens dal suo arrivo all’Inter non è mai riuscito ad imporsi. L’esterno tedesco, ex Atalanta, che doveva essere il titolare dopo l’addio di Perisic è stato scalzato, nelle gerarchie, da Dimarco. Ciò si è riflettuto sui minuti giocati dal numero 8 dell’Inter, che ha collezionato appena 4 presenze da titolare. Uno scarso impiego che, di fatto, è costato al tedesco anche la convocazione di Flick per i Mondiali in Qatar. In uno scenario del genere, spiega Tuttosport, è possibile che Gosens chieda la cessione a gennaio. L’Inter, dal canto suo, non si opporrebbe alla richiesta del calciatore: già ad agosto aveva aperto alla cessione del tedesco, salvo poi chiudere la porta ad un trasferimento viste le offerte poco vantaggiose. Gli interessi più concreti potrebbero arrivare dalla Bundesliga, dove il nome del calciatore è particolarmente apprezzato da Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Friburgo ed Eintracht Francoforte.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini