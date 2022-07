PSG, ufficiale l’acquisto di Mukiele (contratto lungo!). Mollato Skriniar?

Il PSG ha ufficializzato l’acquisto del difensore classe ’97 Nordi Mukiele (vedi articolo). Il difensore francese ha messo la firma sul contratto che lo legherà per molti anni al club parigini. Skriniar lontano?

UFFICIALIZZAZIONE – “Il PSG è lieto di annunciare l’ingaggio di Nordi Mukiele per le prossime cinque stagioni. Il difensore francese è legato al club della capitale fino al 30 giugno 2027″. Così il club Campione di Francia ha annunciato l’acquisto del difensore francese che ipoteticamente dovrebbe mettere in secondo piano Milan Skriniar. Il PSG sembrava forte sul difensore slovacco dell’Inter che a questo punto potrebbe non essere più un obiettivo di mercato. Permanenza in nerazzurro vicina?