Pinamonti dice no! La Salernitana però ha un’altra carta nella trattativa

Pinamonti, al momento, ha rifiutato l’offerta della Salernitana. Lo fa sapere Sky Sport, senza però dare per conclusa la trattativa fra l’Inter e i campani.

TUTTO FERMO – Ieri Inter e Salernitana hanno trovato un accordo per il trasferimento di Andrea Pinamonti in granata. Da Sky Sport, però, si apprende come l’attaccante abbia rifiutato la proposta della formazione campana. Era attesa per oggi la sua risposta, con la volontà del giocatore determinante, e il primo responso è stato un no. Questo, però, non conclude la trattativa, visto che c’è l’OK dell’Inter per darlo alla Salernitana. Il club granata continua a insistere e punta a convincere Pinamonti, forte del fatto di ritenerlo il profilo ideale per far coppia con Federico Bonazzoli.