Skriniar-PSG ora in bilico! Chiuso un altro acquisto in difesa

Col passare dei giorni Skriniar dall’Inter al PSG sembra poter non andare più a conclusione. Questo anche perché, nel frattempo, i parigini hanno concluso l’acquisto di un altro difensore.

CHIUSURA ORMAI CERTA – Ha svolto le visite mediche poco fa Nordi Mukiele, prossimo difensore del PSG. Il francese, classe ’97, sarà ufficiale probabilmente già nelle prossime ore: arriva dal RB Lipsia per circa quattordici milioni di euro. La notizia è fondamentale in chiave Inter, perché si tratta del nome che il club campione della Ligue 1 può prendere come alternativa a Milan Skriniar. Pagato molto meno della valutazione data allo slovacco, può fare sia il terzino destro sia il centrale. Non è ancora scontato che il PSG abbandoni la pista Skriniar, ma intanto cambia gli scenari in merito.