Al PSG qualcosa è cambiato! Ecco il motivo del freno su Skriniar – CdS

Il PSG da settimane tratta Skriniar ma non ha mai affondato realmente e non è detto che ciò avvenga. Il Corriere dello Sport segnala un cambio di rotta che avrebbe del clamoroso (e potrebbe favorire l’Inter per trattenere il difensore).

PORTAFOGLIO CHIUSO – Da quando il PSG è diventato degli sceicchi l’immaginario collettivo ha visto il club francese prendersi il ruolo di squadra che spende senza fare calcoli. Una definizione che, stando alle informazioni del Corriere dello Sport, la società transalpina ha deciso di non far valere più per questo mercato. Lo dimostrano il prestito con obbligo di riscatto per Vitinha, così come i tentennamenti nelle trattative per Renato Sanches, Gianluca Scamacca e Milan Skriniar. Si parla di una sorta di freno autoindotto, di volontà di non essere più il club che strapaga chiunque. Forse anche perché il presidente Nasser Al-Khelaifi ora ricopre il ruolo di numero uno dell’ECA. Il PSG ha imposto, proprio come l’Inter ma avendo più soldi, di pensare prima a cedere gli esuberi. Che sono tantissimi, da Mauro Icardi a Layvin Kurzawa fino a Georginio Wijnaldum accostato in questi giorni alla Roma. E nemmeno big come Presnel Kimpembe o Neymar possono essere sicuri della permanenza se dovesse arrivare un’offerta indecente. Vi ricorda qualcosa quest’ultima frase? Esatto, la strategia dell’Inter su Skriniar. Che paradossalmente diventa il motivo per cui il PSG si è fermato e ora valuta altro (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio M. Splendore