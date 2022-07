Psg, nuovo obiettivo per la difesa dopo Skriniar. Galtier conferma – CdS

L’Inter potrebbe seriamente, alla fine di questo mercato, tenersi Milan Skriniar. Il difensore slovacco piace al Psg, vero, ma alla fine potrebbe tranquillamente rimanere a Milano.

CAMBIO – Diciamo che l’Inter alla fine potrebbe brindare la sua difesa tenendosi stretto Milan Skriniar. Il rilancio del Psg non è arrivato e secondo quanto racconta il corriere dello Sport, l’obiettivo in difesa dei parigini è cambiato. Secondo le ultime notizia infatti, come confermato. anche dal nuovo tecnico Galtier in panchina., Mukiele del Lipsia è il nome nuovo per puntellare il pacchetto arretrato. «Mukiele? Non posso commentare, ma ci sono piste molto attive e posso pensare che tra pochi giorni arriverà un n uovo giocatore». Ha commentato così il tecnico del Psg in conferenza. Dunque vedremo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno