Mkhitaryan altra occasione dal 1′ in Lens-Inter? Serve iniziare ad incidere

Mkhitaryan potrebbe partire titolare anche in Lens-Inter, amichevole in programma sabato alle 18:30. Per l’armeno, già titolare contro Lugano e Monaco, solo prestazioni incolore. Urge cominciare a fare la differenza

OCCASIONE – Henrikh Mkhitaryan è stato uno dei rinforzi estivi dell’Inter. Il centrocampista ex Roma, arrivato alla corte di Inzaghi per aumentare la qualità della panchina, ad oggi non ha rispettato le aspettative. Contro Lugano e Monaco, infatti, l’armeno non ha inciso sfoderando prestazioni decisamente sottotono. Ovviamente ci sono delle attenuanti: il centrocampista ha concluso la scorsa stagione con un brutto infortunio da cui ha recuperato da qualche settimana. I carichi di lavoro importanti, uniti ad una condizione fisica ancora precaria, hanno sicuramente inciso sulla forma fisica del numero 22 nerazzurro, ancora indietro di condizione. In Lens-Inter, però, Inzaghi potrebbe riproporre Mkhitaryan dal 1′: l’armeno saprà rispondere presente?

INCIDERE – Al netto di tutte le attenuanti, l’impatto di Mkhitaryan nel mondo Inter, ad oggi, è stato insufficiente: il campione di partite è esiguo, ma da un calciatore con qualità importanti come quelle dell’armeno ci si aspetta certamente di più. Contro il Lens, dall’inizio o a gara in corso, il numero 22 nerazzurro avrà un’altra occasione per fare la differenza e mostrare le sue qualità. Mkhitaryan può essere una pedina importante nella stagione dell’Inter: se i nerazzurri vorranno competere, ancora una volta, su tutti i fronti avranno bisogno anche dell’aiuto dell’ex Roma.