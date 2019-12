Politano in uscita, ecco la cifra chiesta dall’Inter! Conte attende – AP

Condividi questo articolo

Politano è all’ultimo posto della gerarchia di Conte per l’attacco dell’Inter e si attende la sistemazione giusta per poi prendere un altro attaccante. Ecco la cifra chiesta dalla società nerazzurra secondo quanto si legge sul sito dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà

IN USCITA – Matteo Politano sempre più lontano dall’Inter. Come noto, Antonio Conte non lo considera un attaccante di ruolo nel suo pacchetto offensivo. In estate l’ex Sassuolo ha scelto di restare in nerazzurro di fronte all’ipotesi Fiorentina. A gennaio, però, il giocatore può lasciare Milano. C’è un ostacolo all’addio dell’esterno d’attacco, ovvero la valutazione. La società nerazzurra aspetta offerte da almeno 25 milioni di euro. L’altra strada porta a uno scambio, ma anche qui si dovrebbe trovare un incastro che accontenti tutte le parti in causa. Per questo motivo l’Inter, che intende inserire in rosa un altro attaccante solo quando avrà trovato una soluzione, rimane in attesa. Forte anche del rientro di Alexis Sanchez.

Fonte: AlfredoPedullà.com