FOTO – Lautaro Martinez, voglia di campo: “Inter, siamo tornati!”

Lautaro Martinez ha voluto informare, attraverso il proprio account Instagram, i tifosi dell’Inter del rientro ad Appiano Gentile dopo le vacanze di Natale

ANNUNCIO – “Siamo tornati!“. Questo l’annuncio di Lautaro Martinez, che scalpita per scendere nuovamente in campo essendo stato costretto a saltare l’ultima partita contro il Genoa per squalifica. Il “Toro” è già al lavoro per farsi trovare pronto a partire da Napoli-Inter del 6 gennaio. Di seguito il post dell’attaccante argentino.