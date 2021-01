Pirola come Esposito: l’Inter lo gira ancora in...

Pirola come Esposito: l’Inter lo gira ancora in Serie B. Va al Pescara – Sky

Lorenzo Pirola Inter

Pirola farà lo stesso percorso di Esposito: cambia squadra, sempre in Serie B, a metà stagione. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha segnalato come il difensore si trasferirà al Pescara.

NUOVO PRESTITO – L’esperienza di Lorenzo Pirola al Monza non è certo stata buona. Ha giocato appena trentatré minuti, contro l’Ascoli il 22 dicembre. Trasferitosi in Brianza il 5 ottobre, ultimo giorno della sessione estiva di mercato, ora è pronto a cambiare squadra sempre in Serie B. Il giornalista Gianluca Di Marzio annuncia come il difensore centrale classe 2002 si trasferirà al Pescara, che rispetto ai biancorossi è in una situazione di classifica più complicata (quartultimo). Da capire se, col cambio di maglia, Pirola potrà trovare maggiore minutaggio e fare un’esperienza più proficua.