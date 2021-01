Serie A, la classifica aggiornata dopo la 18ª giornata: l’Inter ne stacca tre

Il Milan non è, per ora, campione d’inverno della Serie A 2020-2021: i rossoneri hanno tre punti di vantaggio sull’Inter seconda in classifica, ma nel girone d’andata il primo criterio in caso di parità di punti è la differenza reti (lo scontro diretto conta solo quando si sono giocati entrambi). Nerazzurri a +7 sulla Juventus dopo il derby d’Italia di ieri, staccate anche Atalanta e Roma.

Lazio-Roma 3-0 14′ Immobile, 23′, 67′ Luis Alberto

Bologna-Verona 1-0 19′ rig. Orsolini

Torino-Spezia 0-0

Sampdoria-Udinese 2-1 55′ De Paul (U), 67′ rig. Candreva, 81′ Torregrossa

Napoli-Fiorentina 6-0 5′, 72′ rig. L. Insigne, 36′ Demme, 38′ Lozano, 45′ Zielinski, 89′ Politano

Crotone-Benevento 4-1 5′ aut. Glik, 29′, 54′ Simy, 65′ Vulic, 82′ Iago Falque (B)

Sassuolo-Parma 1-1 37′ Kucka (P), 95′ rig. Djuricic

Atalanta-Genoa 0-0

Inter-Juventus 2-0 12′ Vidal, 52′ Barella

Cagliari-Milan 0-2 7′ rig., 52′ Ibrahimovic

CLASSIFICA SERIE A

Milan 43

Inter 40

Napoli 34 *

Roma 34

Juventus 33 *

Atalanta 32 *

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 21

Bologna 20

Spezia 18

Fiorentina 18

Udinese 16 *

Genoa 15

Cagliari 14

Torino 13

Parma 13

Crotone 12

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

Udinese-Atalanta mercoledì 20 gennaio ore 15 (recupero 10ª giornata)

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Benevento-Torino venerdì 22 gennaio ore 20.45

Roma-Spezia sabato 23 gennaio ore 15

Milan-Atalanta sabato 23 gennaio ore 18

Udinese-Inter sabato 23 gennaio ore 18

Fiorentina-Crotone sabato 23 gennaio ore 20.45

Juventus-Bologna domenica 24 gennaio ore 12.30

Genoa-Cagliari domenica 24 gennaio ore 15

Verona-Napoli domenica 24 gennaio ore 15

Lazio-Sassuolo domenica 24 gennaio ore 18

Parma-Sampdoria domenica 24 gennaio ore 20.45