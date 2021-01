Costacurta: «Barella migliorato tanto negli inserimenti. Conte riprova»

Alessandro Costacurta

Costacurta ha analizzato la vittoria dell’Inter sulla Juventus di domenica sera. Nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport l’ex difensore ha trovato in una ricerca specifica di Conte il gol del 2-0, con lo splendido lancio di Bastoni per Barella.

IL TRIONFO – L’Inter ha battuto in maniera inequivocabile la Juventus. Per Alessandro Costacurta è stato un qualcosa di inatteso: «Me lo aspettavo? No, perché sono passati forse dieci giorni dalla partita della Juventus sempre in quel campo contro la prima in classifica. Il gol del 2-0? Sono sicuro che Antonio Conte prova e riprova le giocate: sia Nicolò Barella sia Arturo Vidal hanno il tempo d’inserimento, Barella è migliorato tantissimo in questo senso. E devi trovare una difesa avversaria che ti permetta di fare questo».