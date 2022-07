Pinamonti, Monza al lavoro per l’accordo. Altro club pronto a inserirsi – Sky

Prosegue il lavoro del Monza per Andrea Pinamonti dell’Inter. Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, resta ancora da trovare l’accordo tra club e giocatore. Con l’Atalanta pronta a inserirsi nella trattativa.

CORSA A DUE – Resta ancora in bilico il futuro di Andrea Pinamonti, reduce da una stagione di livello con la maglia dell’Empoli. Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, il Monza resta la squadra avvantaggiata per il giocatore. Queste le sue parole: «C’è un accordo sostanziale tra i brianzoli e l’Inter, ma non ancora con il giocatore. L’Atalanta resta sempre pronta a inserirsi e sparigliare le carte».